Incidente stradale tra due suv: nello scontro buttano giù un muro e il palo della luce

BAGNO DI GAVORRANO – Incidente questa mattina nella frazione di Bagno di Gavorrano. Lo scontro è avvenuto tra via Galileli e via Varese. Alla guida delle auto due donne, entrambe residenti a Gavorrano, una delle quali è anche finita in ospedale per accertamenti. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma le due auto, dopo lo scontro sono finite contro un muretto in cui si trovava il quadro elettrico dell’illuminazione pubblica e hanno colpito anche il palo della luce.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Gavorrano che ha fatto i rilievi e il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure alla persona ferita e l’ha trasferita in ospedale. I mezzi, molto danneggiati, sono stati rimossi dal carro attrezzi, mentre i tecnici Enel sono al lavoro per ripristinare la corrente elettrica sulla via.