GROSSETO – Un paio di giorni di pioggia lasciano di nuovo spazio a un periodo di meteo piacevole e stabile in Maremma, che dovrebbe proseguire per almeno due settimane.

Cielo sereno o poco nuvoloso sul capoluogo e in gran parte della provincia di Grosseto. In città le temperature massime nei prossimi giorni si aggireranno sui 27 gradi, le minime stazioneranno attorno ai 16. Resta più mitigato il clima sul mare, con qualche grado in meno il giorno e qualche grado in meno la sera, mentre all’interno e alle pendici dell’Amiata le minime si stanno avvicinando ai 10 gradi.

Non sono previste precipitazioni, salvo rare eccezioni, fino a ottobre inoltrato. Venti deboli.

