Consiglio comunale a Roccastrada: ecco di cosa si discuterà. Tra i punti anche l’approvazione del bilancio

ROCCASTRADA – È convocata per il giorno Lunedì 30 Settembre alle ore 15.00 la seduta del Consiglio Comunale con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco;

2) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;

3) Mozione presentata dalla lista civica “Cambiare in Comune” ad oggetto Statuto Comunale;

4) Mozione presentata dalla lista civica “Cambiare in Comune” ad oggetto Regolamento interno del Consiglio Comunale;

5) Mozione presentata dalla lista civica “Cambiare in Comune” ad oggetto Sito web comunale;

6) Approvazione Bilancio Consolidato anno 2018;

7) Servizio Idrico Integrato : Approvazione modifica ed integrazione dello statuto;

8) Servizio Idrico Integrato: Approvazione modifica ed integrazione dei vigenti patti parasociali.