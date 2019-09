Come prevenire morte in culla e incidenti domestici: incontro per “bimbi sicuri”

GROSSETO – Sono molteplici gli incidenti che possono capitare in casa e non solo quando si ha a che fare con dei bambini. Per questo il Centro Opsis di Grosseto, in collaborazione con Salvamento toscana formazione organizza un evento dal titolo “Bimbi sicuri – come prevenire gli incidenti in età pediatrica e neonatale”.

«Massimo Colavita, infermiere istruttore Blsd, tratterà temi quali Sids (sindrome della morte in culla), sicurezza in strada, sicurezza a casa, sicurezza in acqua e sicurezza a tavola. Verranno eseguite anche prove pratiche sulle manovre di disostruzione delle vie aeree – afferma Elisabetta Luschi responsabile del centro Opsis -. L’incontro è consigliato ai genitori, nonni e a tutti coloro che hanno a che fare con i bambini. Perché tanti incidenti possono essere evitati solo se informati».

Il corso si terrà sabato 5 ottobre dalle 16 alle 18 presso il Centro Opsis, via Senegal 53 – I piano – a Grosseto.

L’incontro sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0564/451057 o tramite mail a info@opsisgrosseto.it.

I bambini sono i benvenuti.