Torneo di Prato, tutti premiati i maremmani del team Mattoallaprossima

GROSSETO – Terzo posto assoluto per lo scacchista maremmano Leonardo Russo nel prestigioso torneo rapid di Prato, svoltosi domenica, con 7 punti sui 9 disponibili, dietro il Grande Maestro russo Igor Efimov e il Maestro Internazionale Simone De Filomeno.

Ottimo il secondo posto, tra gli Under 18, di Giulio Bartoletti, che di anni ne ha solo 10, mentre Roberto Boe ha conquistato il premio di categoria, con Giuseppe Russo al secondo posto.

Tutti premiati quindi i grossetani della ASD Mattoallaprossima Scacchi Grosseto, che attendono gli avversari la prossima domenica al torneo rapid La Caletta a Porto Santo Stefano.

Intanto Mattoallaprossima invita gli appassionati alla Festa di Santa Lucia, a Grosseto in via Uranio, dove farà promozione al gioco; inoltre dal 2 ottobre inizieranno, nella sede al Centro commerciale Aurelia antica (1 piano), i corsi per bambini e ragazzi.

Per informazioni, Giuseppe Russo 3482683795 oppure info@mattoallaprossima.it