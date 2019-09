Strade San Donato, Patto per il futuro: «Sinistra italiana esiste ancora? Meglio che non interveniva»

ORBETELLO – “Abbiamo appreso che esiste ancora Sinistra italiana. Ma sarebbe stato sicuramente preferibile che non fosse intervenuta, perché ha dimostrato la totale non conoscenza di quello che avviene sul territorio orbetellano oltre, naturalmente, alle procedure di legge per arrivare ai lavori” lo scrive, in una nota, Patto per il futuro in risposta a Sinistra italiana.

“Il servizio di trasporto è regolarmente in corso dal primo giorno di scuola, motivo questo di ringraziamento da parte dei genitori degli studenti, che non hanno subito disagi – continua -. Evidentemente Sinistra italiana era distratta, ma sarebbe bastato informarsi per evitare queste ‘figurette’. Neanche essere a conoscenza che i ragazzi vengono regolarmente trasportati è grave e dimostra che si scrive sciocchezze tanto per far vedere che si esiste ancora”.

“Per quanto riguarda invece i lavori di riasfaltatura delle strade di San Donato – prosegue Patto per il futuro -, l’attuale amministrazione comunale ha stanziato 100mila euro e sono in corso le procedure di legge di progettazione per arrivare all’affidamento dei lavori al termine di una complessa procedura che coinvolge anche il Consorzio. Comprendiamo che Sinistra italiana non abbia la minima conoscenza delle procedure che richiedono passaggi ben precisi, ma per fortuna c’è un’amministrazione comunale che porta avanti fatti concreti. Infatti a fine anno potranno, dopo anni di disinteresse da parte di altri, avere inizio i lavori come previsto grazie all’attuale amministrazione comunale”.