Sperona il camper nella notte e poi fugge contromano a tutta velocità

GROSSETO – Ha speronato il camper parcheggiato mentre faceva retromarcia a tutta velocità, poi, dopo il tonfo, è schizzato via a tutta velocità in direzione via della Pace. L’incidente è avvenuto la notte scorsa, alle 2 del mattino, in via Fiume. Dai racconti sembra che un mezzo tipo Kangoo o Doblò, di colore scuro, forse verde, è arrivato a tutta velocità in retromarcia prendendo in pieno il camper parcheggiato.

Un tonfo che ha svegliato anche i vicini, in molti sono scesi in strada ma. Chi era alla guida però, invece di fermarsi, è fuggito a tutta velocità, contromano. «Nell’urto – racconta la proprietaria del camper su Facebook – ha sicuramente rotto vetri e fanalini posteriori. Il danno deve essere ingente anche per loro. Chiunque abbia notizie o abbia visto qualcosa e vorrà farlo sapere sarà ricompensato». Chi avesse visto qualcosa può contattare le forze dell’ordine.