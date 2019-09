Piano antenne: incontro a Caldana. Il “Comitato No Tralicci” chiede chiarimenti al sindaco

GAVORRANO – Il Comitato “No tralicci”chiede al sindaco un incontro pubblico per parlare del piano antenne. L’appuntamento è per le 21,30 di venerdì prossimo (27 settembre) a Caldana nel ex frantoio.

«Accogliendo le preoccupazioni della cittadinanza – si legge nella nota del Comitato – il Comitato si sente in dovere, vista la mancanza di risposte ufficiali in merito al “nuovo piano antenne” di organizzare un’assemblea pubblica con la presenza del sindaco per avere comunicazione sulle decisioni finali, dopo il percorso partecipato previsto per legge».

«Il comitato seguendo gli incontri avvenuti nelle frazioni fortemente voluti dal sindaco, purtroppo si è reso conto che la popolazione non era stata informata se non attraverso i social e quindi solo una piccola percentuale di persone ha partecipato e inoltre queste riunioni sono state impostate in maniera tale da “travolgere” i presenti con una serie di nozioni tecniche, supportate solo da un esperto di parte».

«Ci rivolgiamo al nostro sindaco Andrea Biondi, in quanto autorità sanitaria locale, per avere risposte chiare e definitive in merito ai seguenti punti: è stato rispettato il principio di precauzione al fine di garantire la salvaguardia della salute umana e dell’impatto ambientale e quindi abbiamo garantito la minore esposizione della popolazione ai campi ellettromagnetici, allontanando dai centri urbani l’installazione delle antenne? A Caldana, Bivio Ravi e nelle altre frazioni sono state previste ancora le antenne all’interno dei centri abitati? Sono state verificate proprietà comunali e private rispettose del principio di cautela? Il traliccio della Finoria rimane un manufatto non utilizzabile come affermato dal sindaco? È stato sentito il legale per la demolizione o sono state previste antenne di operatori minori?».

Queste le domande che il Comitato propone al sindaco di Gavorrano invitando la popolazione a partecipare all’iniziativa di venerdì prossimo.