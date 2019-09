MANCIANO – Una pioggia battente e continua che dalle 21 si è abbattuto sulla zona sud-est del Comune di Manciano, al confine con il Lazioo. «L’acqua – afferma il consigliere Luca Giorgi – è caduta ad oltre 90 millimetri l’ora, e ha visto in poco tempo mandare in tilt la rete del reticolo minore (fossette, fossi e torrenti)».

In coordinamento con l’ufficio di protezione civile del comune di Manciano, il consigliere delegato Luca Giorgi e il sindaco Mirco Morini hanno deciso di far uscire le squadre del Gruppo volontari di protezione civile della Misericordia per un monitoraggio del territorio.

«Forti criticità su viabilità provinciale e comunale nella zona di La Vecchia e Campigliola-Tafone in direzione Lazio. Il Comune in costante contatto con la Provincia ha comunicato le criticità maggiori soprattutto per la viabilità. Dalla mezzanotte è scattata allerta gialla con un lieve miglioramento del tempo. Sul territorio sud-est comunale di Manciano sono caduti in complessivo 70 millimetri di pioggia in meno di dieci ore, senza mai smettere». Ada essere invase dall’acqua le strade provinciali 32 e 67 e le strade comunali.