Nshimirimana e Stankiewicz dominano l’Aipamm Run, sul podio ache Lubrano e Fois

GROSSETO – Joachim Nshimirimana, Atletica Casone Noceto, e Katerina Stankiewicz, Team Marathon Bike, dominano l’Aipamm Run trionfando al Parco di Via Giotto, con tempi vicini ai minimi di partecipazione ai campionati italiani su pista sulla distanza dei 10 chilometri.

Quella di Joachim, in particolare, è una vera e propria dittatura. Non soltanto i successi nelle ultime quattro edizioni, ma anche tredici affermazioni quando (dal 1979 al 2013) la manifestazione aveva il nome di Forti e Veloci: in tutto fanno 17 vittorie sullo stesso tracciato. L’accoppiata dell’Atletica Costa d’Argento, formata da Gabriele Lubrano e Cristian Fois completa il podio, mentre l’atleta mascherato Roberto Ria, Gp Parco Alpi Apuane, stavolta si deve accontentare della quarta posizione, davanti al sempre piazzato Gino De Bernardi, Runner Team.

Stankiewicz è strepitosa tra le donne, con un nono posto assoluto che le permette di precedere a seconda classifica della classifica femminile, Marika Di Benedetto, di addirittura tre minuti: considerando lo stato di forma della portacolori dell’Atletica Costa d’Argento, il risultato è davvero fantastico. Silvia Castellani, Atletica Rivellino, completa il podio.

La gara, ben organizzata da Trail Team Maremma nell’ambito degli aventi di Aipamm, ha visto al via oltre 100 corridori nonostante le difficili condizioni meteorologiche.