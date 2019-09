Nella notte anziana esce in terrazza e si chiude fuori. Le grida svegliano una vicina

GROSSETO – Ha gridato a lungo, sinché una vicina di casa non l’ha sentita e ha chiamato aiuto. Una donna anziana, nella notte, è stata soccorsa da una squadra dei Vigili del fuoco nel balcone di casa sua, in piazza Istria a Grosseto.

La donna era uscita in terrazza e si è inavvertitamente chiusa fuori. Quando si è accorta di non poter più rientrare ha chiesto aiuto sino a quando non è stata sentita da una vicina che ha allertato i soccorsi. Sul posto i Vigili del fuoco che, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti liberando la signora e il personale medico del 118.