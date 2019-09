Massa Marittima ko, successo del Tc Manetti nella quarta di campionato a squadre misto

GROSSETO – “Siamo molto contenti per questa vittoria giunta al termine di una giornata impegnativa e che ci permette di proseguire la competizione a punteggio pieno”. Commenta così Roberto Franceschini, presidente e capitano del Tc Manetti, dopo il successo sul Ct Massa Marittima nella quarta giornata del campionato a squadre misto.

A scendere in campo come primo singolarista per la formazione grossetana è ancora Riccardo Chechi che ottiene il primo punto per il team del capoluogo superando Sergio Martinozzi con il punteggio di 6/4 6/3. Nel secondo incontro Giovanni Pietrangeli riesce a conquistare la vittoria contro Andrea Mazzei al termine di tre set con il risultato di 6/2 4/6 6/3 portando così il Manetti sul 2 a 0. Avvincente la partita del singolare femminile dove Sara Pennisi la spunta dopo tre ore di gioco su Angela Bartoli. La giocatrice grossetana avanti per 6/3 5/3 si fa rimontare dalla tennista di casa che vince il secondo parziale al tie break e si porta addirittura sul 5/2 nel terzo set. Ma la manettiana non molla riuscendo a recuperare lo svantaggio e conquistando il set decisivo per 7/6.

L’ultimo incontro della giornata ha visto il successo del circolo grossetano anche nel doppio misto con la coppia formata da Roberto Franceschini e Sara Pennisi vittoriosa su quella di casa composta da Alessio Billi e Angela Bartoli per 6/4 6/2. Nell’ultima giornata del girone il Tc Manetti ospiterà la formazione senese del Rapolano.