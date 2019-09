Maltempo: frana blocca l’entrata ad una casa. Sassi e pietre sulla strada

MONTE ARGENTARIO – A causa del maltempo sono stati molti gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte appena trascorsa. Le chiamate sono iniziate alle 21 e non si sono concluse prima delle 3 della mattina.

Particolarmente colpita dall’ondata di maltempo la zona di Monte Argentario dove gli interventi sono stati nove, fra danni provocati dall’acqua e richieste di prosciugamenti. Tra questi due smottamenti, il primo in località Sbarcatello; lo smottamento di una strada di accesso per un terrapieno ha causato la caduta di pietre e terra sulla sede stradale.

L’altro cedimento di un terrapieno si è verificato in via del Sole, sempre a Monte Argentario, il cedimento parziale ha interessato un tratto della sua lunghezza. La parte rimasta intatta è stata giudicata dalla squadra dei Vigili del fuoco e dal funzionario giunto sul posto, pericolante e per questo è stato necessario chiudere momentaneamente l’ingresso ad un’abitazione che si trova nelle vicinanze della frana e fare uscire la persona che vi abita fino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza per l’incolumità di chi vi abita e per il passaggio delle persone.