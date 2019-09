La scuola di vela dello Yacht Club Santo Stefano è la quinta più grande d’italia su 600

MONTE ARGENTARIO – La scuola di vela federale dello Yacht club Santo Stefano, quest’anno si è classificata quinta più grande d’Italia tra seicento altre scuole.

Con piu di 470 allievi di tutte le età e che hanno seguito corsi di iniziazione e perfezionamento, utilizzando le 15 imbarcazioni a deriva di tutte le classi, la scuola vela argentarina è anche prima in Toscana con larghissimo distacco.

È stata più volte premiata per organizzazione e risultati con il merito sportivo dal Coni e dalla federazione italiana vela ed è stata in nomination tra i migliori cinque club velici in Italia alla manifestazione del Velista dell’anno, l’Oscar della vela.