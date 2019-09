La preside incontra famiglie e studenti e presenta offerta formativa e specializzazioni

GROSSETO – La nuova dirigente scolastica dell’Isis Leopoldo II di Lorena, Cinzia Machetti, ha incontrato i genitori e gli alunni delle classi prime e ha dato loro il benvenuto. Nel corso della riunione ha presentato i vari indirizzi divisi tra via Meda e via dei Barberi: professionale per l’enogastronomia, operatore del benessere, tecnico agrario, professionale per l’agricoltura, tecnico biotecnologico sanitario; si è soffermata sulle materie caratterizzanti e sugli sbocchi post diploma ed ha sottolineato anche l’offerta formativa dell’inglese potenziato in alcune classi prime.

Dopo aver risposto alle domande dei genitori e degli alunni ha poi augurato a tutti un buon inizio di anno scolastico ed ha esortato gli studenti a vivere la scuola come una sfida in cui ognuno ha la possibilità di trovare il proprio spazio per crescere e formarsi nel rispetto delle regole, della reciproca tolleranza e dell’impegno personale.

Machetti ha infine parlato della partecipazione dell’istituto a tre importanti eventi: a Castiglione della Pescaia dove si è svolta la seconda edizione del G20 delle spiagge, il meeting delle maggiori destinazioni balneari italiane. In questi tre giorni 26 studenti dell’indirizzo di accoglienza turistica hanno lavorato con competenza e professionalità nell’accoglienza e nell’accompagnamento di esperti ed ospiti ai molteplici tavoli tematici.

Il 28 e 29 settembre la scuola sarà alla quarta edizione dell’Ultratrial Parco della Maremma. Per questo importante evento sportivo a carattere internazionale gli studenti degli indirizzi di enogastronomia e prodotti dolciari hanno preparato per gli atleti delle apposite barrette energetiche, gli studenti di accoglienza turistica hanno seguito le prenotazioni nelle varie strutture ricettive e sono pronti ad accogliere tutti i partecipanti nelle due giornate insieme agli alunni di sala vendita che saranno a disposizione degli ospiti nelle pause di ristoro delle due giornate.

Infine la terza edizione della Fiera “Didacta Italia” che si svolgerà a Firenze dal 9 all’11 ottobre, dove l’Istituto presenterà la “Torta Chocomondo” creata dagli studenti di pasticceria in occasione dell’apertura della Coop al centro commerciale Maremà nel 2016.