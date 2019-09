CAPALBIO – Uno stabilimento balneare del comune di Capalbio è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi. Le fiamme si sono sviluppate sulla spiaggia di Macchia Tonda. A bruciare un annesso allo stabilimento balneare. La struttura, di circa 30 metri quadrati, è andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello. I pompieri hanno spento le fiamme dell’annesso, usato come rimessaggio di attrezzi e utensili. Non si conoscono per il momento le cause dell’incendio. Non ci sono feriti