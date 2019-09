Il castiglionese Tommaso Iori campione regionale nei 5000 metri di marcia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un grande risultato quello ottenuto da Tommaso Iori dell’Atletica Castiglionese ai campionati regionali cadetti lo scorso week end.

Ai campionati a Piombino il giovane Tommaso si è laureato campione regionale nei 5000 metri di marcia, oltre ad aver ritoccato il suo personal best abbassandolo di circa trenta secondi: il suo tempo precedente era 24.57 mentre domenica arrivato a marciare in un 24.27 che fa ben sperare per i prossimi campionati italiani cadetti a Forlì. Grande la soddisfazione della dirigenza e dei tecnici castiglionesi che fanno a Iori un grosso in bocca al lupo per gli impegni futuri,