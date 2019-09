Due secondi posti e tanta crescita per i Pulcini e gli Esordienti del Follonica Gavorrano

GAVORRANO – Un buon piazzamento al primo Trofeo “E…state con noi” a San Giuliano Terme per la formazione Pulcini 2009 del Follonica Gavorrano, in un evento che ha visto anche la partecipazione di due formazioni del San Giuliano, Fornacette Casarosa, Venturina, Ponsacco, Forte dei Marmi e Freccia Azzurra. I biancorossoblù si sono classificati al secondo posto, perdendo solo la gara contro il Forte dei Marmi (2-0). Il Follonica Gavorrano ha invece messo al tappeto Freccia Azzurra (1-0), Ponsacco (2-0) e San Giuliano Bianco (2-0). Pareggi a reti inviolate contro San Giuliano Bianco e San Giuliano Nero.

«I nostri bambini – commenta l’allenatore Claudio Bartaletti– hanno fornito una discreta prova sotto il piano del gioco. Abbiamo perso meritatatamente contro il Forte dei Marmi, però abbiamo messo in atto abbastanza bene gioco e carattere. Sono soddisfatto e faccio i miei complimenti a tutti. Il torneo è stato un po’ limitativo, perché sono state previste partite brevi, nelle quali riuscivi a fare poco in così poco tempo».

La rosa: Biondi, Visalli, Mulinacci, Minichini, Haxini, Gabbiani, Fortunato, Ferrario, Ferrante.

Gli Esordienti A 2007 allenati da Sergio Mazzau hanno invece colto un bel secondo posto al 1° memorial “Stadio Magona” a Piombino. Una bella manifestazione, che ha dato la possibilità al Follonica Gavorrano di mettere in mostra una buona condizione

«Nelle tre partite disputate i ragazzi – commenta mister Mazzau – hanno sviluppato delle ottime trame di gioco e si sono distinti per l’impegno e la determinazione. Una buona esperienza e un bravo a tutti».

Nel girone di qualificazione il Follonica Gavorrano ha sconfitto per 2-1 il Venturina B e per 4-1 il Palazzi Monteverdi. La finalissima, disputata contro il Costa Etrusca, è stata ben giocata. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0, nella ripresa dieci minuti di black-out hanno capovolto il risultato a favore degli avversari. «I nostri ragazzi – aggiunge Mazzau – hanno comunque reagito, dimostrando un grande carattere e riuscendo a pareggiare. Purtroppo i calci di rigore hanno determinato la sconfitta del Follonica Gavorrano per 8-7».

La formazione: Giordano Colledan, Tommaso Comparini, Pasquale Cozzolino, Francesco Di Cola, Alessandro Ghirlandini, Francesco Godano, Denis Lesaj, Enrico Masini, Filippo Poccetti, Valentino Rotelli, Leonardo Vagnani, Angelo Zaccariello, Giacomo Mancinelli, Bernando Signori.