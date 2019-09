AtWork cerca-trova lavoro: agronomi, contabili, autisti, geometri, oss, idraulici

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 77 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso: imprenditore o responsabile di piccolo esercizio nella ristorazione (1), informatore medico scientifico, analista programmatore (1), ingegnere edile (1), architetto (1), consulente commerciale (1), disegnatori di arredamenti (1), insegnante di scuola materna (1), geometra (1), chef (1), infermiere (2), educatore professionale (1), agente di assicurazione (1), tecnico commerciale (1), responsabile iniziative promozionali (1), account pubblicitario (1), agente di commercio (1), addetto a funzioni di segreteria (1), segretario di studi legali (1), addetto al ricevimento (1), receptionist (2), addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate (2), magazziniere consegnatario (1), addetto alla contabilità (1), commesso di negozio (1), operatore di vendita (1), commesso di banco (1), venditore a domicilio (1), aiuto cuoco di ristorante (3), cuoco di ristorante (1), cuoco capo partita (1), maitre d’hotel (1), aiuto cameriere di ristorante (1), operatore sociosanitario (1), parrucchiere per signora (3), parrucchiere per uomo (1), badante (5), muratore in mattoni (2), carpentiere edile (1), idraulico (1), elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni (1), operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia (4), meccanico riparatore (1), riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali (1), addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti (1), elettricista manutentore di impianti (2), vendemmiatore (1), operaio agricolo qualificato raccolti misti (1), macellai e abbattitori di animali (1), falegname (1), confezionatore di tappezzerie (1), autista di taxi, conduttore di automobili, furgoni e altri veicoli (1), autista di autobus (3), autotrasportatore merce (1), tuttofare d’albergo (1), lavapiatti (2), bidello custode (1), colf (1). Info e approfondimenti a questo LINK.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca urgentemente, fino al 13 ottobre, un cameriere di sala con esperienza (cod 11267) e un barman con esperienza di cocktail (cod 11268). Si offre alloggio.

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca due cameriere ai piani con esperienza nel settore (cod 11269).

Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca, fino al 19 ottobre, un cameriere di sala almeno minima esperienza (cod 11278) e un barista con minima esperienza di cocktails (cod 11277). Si offre alloggio.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca, per assunzione a tempo indeterminato, un cuoco con esperienza (cod 11272), un aiuto cuoco (cod 11273), un pizzaiolo esperienza forno a elettrico (cod11274), e un cameriere di sala con esperienza (cod 11276), patente b e orario spezzato, no alloggio, e un lavapiatti solo serale (cod 11275).

Ristorante a Follonica ricerca un cuoco con esperienza pluriennale nel settore a tempo indeterminato, no alloggio, orario spezzato cucina di pesce (cod 11280).

Pizzeria a Grosseto ricerca, per 3-4 sere a settimana, un cameriere di sala max 29 anni, minima esperienza, e un aiuto cuoco/a con esperienza (cod 11284/11285).

Albergo a Grosseto ricerca cameriere di sala per i mesi di settembre/ottobre a chiamata con esperienza (cod 11295).

Albergo a Follonica ricerca, fino al 19 ottobre, camerieri di sala e aiuto cuochi con esperienza nel settore con vitto e alloggio con possibilità di inserimento per la stagione 2020 (cod11301 e 11302).

Pizzeria a Grosseto ricerca, per assunzione a tempo indeterminato, solo serale un cuoco/a con esperienza nel settore (cod 11307).

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Alberese ricerca un tuttofare di cucina con esperienza per la sera dalle 15 in poi e la domenica a pranzo full time per i mesi di settembre/ottobre, poi per i mesi invernali weekeend e da Pasqua la stagione. Patente b automunito (cod 11308).

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto valuta un’addetta al ricevimento da ottobre 2019 e per i mesi invernali a chiamata. Pat b automunita. Si richiede lingua inglese ed esperienza nel settore (cod 11313).

Struttura alberghiera nella zona di Scansano ricerca, per settembre/ottobre, un cameriere di sala part time 5 giorni a settimana, e una cameriera ai piani per 4 ore la mattina. No alloggio, patente b automuniti (cod 11314-11315).

Albergo a Roccastrada ricerca urgentemente una massaggiatrice in zona da settembre 2019 (cod11319).

Pizzeria a Grosseto ricerca un cuoco/a tempo indeterminato orario spezzato e una cameriera di sala con contratto a chiamata (cod 11323 e 11325).

Ristorante a Grosseto ricerca da settembre un tuttofare di cucina/lavapiatti con esperienza orario 9.30-10.30 per preparazioni e dalle 19 in poi a chiusura. Un giorno di riposo a settimana. Possibilità di contratto a tempo indeterminato (cod 11333).

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

ELETTRICISTI ED ELETTROMECCANICI Per azienda settore installazione di impianti selezioniamo periti tecnici industriali ed elettrici per cablaggio e assemblaggio di centraline termoelettriche. Orario full time con disponibilità alla reperibilità. Luogo di lavoro: Grosseto e provincia.

TERMOTECNICO CIVILE E INDUSTRIALE E/O IDRAULICO. Per azienda settore manutenzione industriale selezioniamo perito termotecnico, che abbia competenze ed esperienza nell’installazione dei condizionamenti. Si richiede precedente esperienza in cantieri. Luogo di lavoro: Grosseto e provincia.

PERITO ELETTROTECNICO. Per azienda metalmeccanica settore industriale selezioniamo periti elettrotecnici per progettazione di schemi elettrici e conoscenza degli elementi di automazione industriale. Si richiede minima esperienza. Gradita conoscenza del programma autocad e similari.

ELETTRICISTA/ELETTROMECCANICO per azienda settore industriale. Si richiede diploma tecnico e competenza nel Cablaggio di Quadri elettrici bassa tensione, quadri elettrici media tensione, cabine e impianti industriali e /o fotovoltaici. Luogo di lavoro: Grosseto.

OPERATORI DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE. Per prestigiosa azienda settore servizi selezioniamo operatori di rifiuti liquidi, con conoscenze di base di chimica, per attività di verifica documentale dei rifiuti in entrata e gestione della logistica nello stabilimento. Il profilo ideale è in possesso di un diploma tecnico e ha una conoscenza minima del funzionamento degli impianti idrici e di manutenzione elettromeccanica. La risorsa riporterà al direttore dell’Unità di base dello stabilimento. Si richiede patente B. Luogo di Lavoro: provincia di Grosseto.

MANUTENTORE MECCANICO per azienda settore industriale. La risorsa sarà inserita nel team di manutenzione e risponderà direttamente al Responsabile di Stabilimento/Manutenzione e al Responsabile di Produzione. Si occuperà di gestire la manutenzione ordinaria (programmata), su condizione (verifica stato di usura del macchinario) e su guasto (tramite strumenti di diagnostica). Si occupa inoltre di tutta la reportistica legata all’attività di manutenzione e del monitoraggio del magazzino ricambi per il continuo assortimento dei materiali utili al lavoro. E’ previsto un inserimento diretto, con retribuzione e proposta contrattuale da valutare in base alla candidatura. Sede di lavoro: provincia di Grosseto.

PERITO AGRARIO per azienda settore alimentari. La risorsa sarà inserita nel reparto logistica con mansione di magazziniere con funzioni di verifica e controllo dei processi di conservazione degli alimenti. Luogo di lavoro: Saturnia (Manciano).

CONTROLLER FINANZIARIO per azienda settore ambientale. La risorsa sarà inserita in un processo di crescita all’interno della divisione amministrativa e avrà mansioni di controllo di gestione. Si richiede laurea in economia e/o equipollenti. Luogo di lavoro: Grosseto.

CONTABILE per azienda settore industriale. Si richiede conoscenza della contabilità generale, fatturazione attiva e passiva e redazione di bilancio. Luogo di lavoro: Grosseto.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Oppure è possibile candidarsi direttamente online sul sito careers.alispa.it.

TECNICO MANUTENTORE CIVILE CALDAIE E CLIMA – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Tecnico addetto alla Manutenzione di Caldaie e Climatizzatori a livello Civile. La figura si occuperà della manutenzione di climatizzatori Toshiba e Caldaie Beretta a domicilio, presso i clienti aziendali nelle province di Grosseto e Siena. Si richiede esperienza consolidata nel ruolo, disponibilità a spostarsi sul territorio con mezzo aziendale, e costituirà requisito preferenziale il possesso del patentino FGAS. Orario full time, sede di lavoro Grosseto. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato all’assunzione stabile.

IDRAULICO INDUSTRIALE – ALI Filiale di Grosseto ricerca Idraulici con esperienza nella realizzazione o nella manutenzione di impianti idraulici a livello industriale. Luogo di lavoro Grosseto, orario full time. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Si offre alloggio in zona.

ELETTRICISTA INDUSTRIALE – ALI Filiale di Grosseto ricerca Elettricisti con esperienza nella realizzazione o nella manutenzione di impianti elettrici a livello industriale. Luogo di lavoro Grosseto, orario full time. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Si offre alloggio in zona.

PERITO AGRARIO/AGRONOMO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito agricolo un Perito Agrario o Agronomo. La figura ricoprirà il ruolo di Commerciale, addetto alla ricerca di nuovi clienti ed alla fidelizzazione dei clienti in portafoglio, per la vendita di prodotti per l’agricoltura presso aziende agricole clienti. Dovendo svolgere il ruolo di consulente commerciale si richiede consolidata esperienza e conoscenze come agronomo. Si offre assunzione da dipendente a tempo determinato di prova finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, orario full time, luogo di lavoro Grosseto. Inquadramento commisurato al candidato prescelto.

PERITO ELETTRICO/MECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito veicoli industriali un perito elettrico o meccanico. Il candidato ricercato ha maturato esperienza lavorativa in elettromeccanica od in oleodinamica, oppure ha una formazione scolastica in ambito elettrico o meccanico. La figura sarà adibita alla riparazione ed installazione di veicoli industriali. Si richiede propensione al lavoro manuale ed in particolare in officina meccanica, disponibilità ad effettuare un periodo di prova a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE oppure OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE per l’assistenza domiciliare nella zona delle Colline Metallifere Grosseto. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. CCNL di Categoria.

ELETTRAUTO, ELETTRONICO, MECCATRONICO con esperienza nel ruolo per lavori di riparazione/installazione accessori elettrici/meccanici, trasformazione allestimenti settore automotive, oleodinamica, manutenzione delle gru sugli autocarri. È richiesta la conoscenza lettura disegni elettrici. In alternativa si valuta persona giovane di età con titolo di studio tecnico con una marcata propensione a questo tipo di lavoro con una ottima manualità. Contratto di lavoro tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Luogo di lavoro Grosseto.