Un salotto abbandonato tra l’erba «È lì da settimane»

GROSSETO – Hanno cambiato il salotto e non hanno trovato niente di meglio che gettarlo tra la vegetazione, in un fossato vicino al Commendone, nella zona del Maremà.

«È un intero salotto, che è lì da settimane» racconta Paolo, un lettore che ha scattato alcune immagini. Ci sono poltrone e divani fioriti, diventati evidentemente desueti, e perché non scaricarli in giro? Questo nonostante basti una chiamata a Sei Toscana per far portare via tutto e pure a domicilio.

Solo pochi giorni fa avevamo pubblicato le foto di un’altra discarica, di stufe, lavatrici e lavastoviglie, abbandonato tra i pini poco distante da qui.