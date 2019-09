Successo corsaro degli Allievi del Grosseto, Fucecchio asfaltato 3-1

FUCECCHIO – Bel successo esterno per gli Allievi del Grifone, che espugnano con merito il campo del Fucecchio, una delle candidate alla vittoria del campionato, che all’esordio aveva vinto 7-1 a Gracciano, al termine di una partita molto combattuta decisa nel finale.

Parte forte il Grosseto e alla mezz’ora passa in vantaggio. Azione di Cargiolli e lancio per Torti che dal limite dell’area fa partire un gran tiro che non dà scampo a Bigazzi. Nella ripresa reazione dei padroni di casa che sfiorano il pari in un paio di occasioni. Nel finale succede di tutto.

Al 70′ un bel tiro di Laurenza ristabilisce la parità. Al 78′ azione caparbia di Lucattini che scarica per l’accorrente Columbu che con un preciso tiroriporta in vantaggio il Grosseto. Quattro giri di lancette più tardi Giacquinto, liberato in area da un errore della difesa biancorossa, si divora il pari, svirgolando il tiro solo davanti a Comi. All’ 84’ azione corale del Grosseto da Cristinzio a Trombini, tiro cross, con velo di Falconi e Columbu deposita in rete.

Finisce così con una vittoria che proietta i biancorossi al comando della classifica. Prossimo impegno domenica contro la compagine delle Colline Pisane.

FUCECCHIO: Bigazzi, Montagnani, Barsi, Laurenza, Petrucci, Fejzaj, Landolfo, Badalassi, Nannetti, Cullihaj, Duccini.

US GROSSETO: Comi, Angiolini, Testa, Fillippi, Cerulli, Franceschini, Cargiolli, Lucattini, Torti, Valente, Columbu. A disposizione: Bevilacqua, Cristinzio, Di Chiara, Speroni, Falconi, Trombini, Stefi. All. Consonni.

MARCATORI: 30’ Torti, 70’ Laurenza, 78’ e 84’ Columbu.