Ruba da due supermercati ma viene beccato dalla Polizia con grimaldelli e chiavi contraffatte

GROSSETO – Appena ha visto la pattuglia si è allontanato velocemente raggiungendo la bicicletta. L’umo però è stato raggiunto personale del Reparto prevenzione Crimine Toscana di Firenze e dalla squadra volante della questura di Grosseto che ieri si trovavano in via de Barberi per dei controlli.

L’uomo è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno controllato trovandolo in possesso di due grimaldelli in acciaio per la rimozione dell’antitaccheggio, cinque confezioni di ricariche per lamette da barba, due magliette da donna di marca sportiva a cui erano state staccate le placche antitaccheggio ma con ancora le targhette del prezzo, e dieci confezioni di colla.

Dai successivi accertamenti è risultato che le lamette da barba erano state sottratte al supermercato Pam di via de Barberi poco prima, mentre le magliette e la colla da due esercizi commerciali del dell’Aurelia Antica. L’uomo, un rumeno di 35 anni, con diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, aveva già avuto in passato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Grosseto, ed è stato denunciato per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.