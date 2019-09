Ramo pericolante sull’incrocio: Vigili del fuoco al lavoro

GROSSETO – Un ramo pericolante che penzola sull’incrocio tra via Luigi Cherubini e via Ruggieri Leoncavallo. I Vigili del fuoco stanno lavorando per tagliare il grosso ramo che pende da un albero che si trova vicino alla strada. La caduta del ramo avrebbe potuto colpire le auto ma anche i passanti. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco del comando provinciale anche la Polizia municipale.