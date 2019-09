Lucchese più concreta, sconfitti di misura gli Juniores del Grosseto

LUCCA – Alla Juniores di mister Angeli non basta il gol dell’ottimo Bojinov per evitare la sconfitta contro un’ottima Lucchese nella seconda giornata del campionato nazionale Juniores. Una partita piacevole, aperta dopo soli sei minuti dal pallonetto di Yener che porta in vantaggio la squadra di casa rendendo la partita in salita. I biancorossi provano a rispondere ma tre minuti dopo arriva il gol di Peirotti. I maremmani cercano la reazione e la trovano al quarto d’ora con la perla di Bojinov che, dopo aver saltato un avversario, trafigge dal limite dell’area il portiere avversario.

LUCCHESE: Angeli, Bianchi, Bonuccelli, Distefano, Fambrini, Iannello, Lenzi, Marianelli, Mattteoni, Mattugini, Mazzotta. A disposizione: Minutelli, Nutini, Peirotti, Rosso, Santini, Lattuga, Yemer. All. Graziani.

GROSSETO: Mileo, Tropi, Sergi, Fregoli, Sacchini, Rosi, Yildiran, Pratesi, Cerretti, Bojinov, Ottaviani. A disposizione: Coppola, Bellini, Pineschi, Riitano, Palmieri, Lupo, Fattoi, Camerlengo, Meacci. All. Angeli.

MARCATORI: 6’ Yener, 9’ Peirotti, 15’ Bojinov.