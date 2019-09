Incendio in casa: una donna rimane ustionata

GROSSETO – Fiamme in un appartamento di via Uranio questa mattina intorno alle dieci. Nel tentativo di spegnere l’incendio una donna è rimasta lievemente ustionata ed è stata poi soccorsa dagli operatori e dai medici e accompagnata all’ospedale di Grosseto per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le fiamme si sono propagate dall’ingresso, ma il pronto intervento della squadra vigili del fuoco ha impedito che si estendessero al resto dell’appartamento, che è stato completamente invaso dal fumo. Sul posto anche i Carabinieri.