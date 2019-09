Gli Juniores del Follonica Gavorrano rialzano la testa, manita alla Tuttocuoio

GAVORRANO – Prima vittoria stagionale per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che travolgono 5-0 la Tuttocuoio. I ragazzi di Giulio Biagetti hanno dimenticato nel migliore dei modi la sconfitta all’esordio disputando una bella gara, che non ha lasciato scampo alla formazione pisana. Rinforzata da Cristian Brega, che si è messo a disposizione della squadra per ottanta minuti, la formazione biancorossoblù è messo la gara in discesa portandosi in vantaggio dopo appena settanta secondi. E’ stato stesso Brega, servito in profondità, a portare in vantaggio il Follonica Gavorrano con un bel diagonale che è andato ad infilarsi nel secondo palo della porta difesa da Giannangeli. Il portiere Mazzi, un 16enne arrivato dalla Nuova Grosseto, ha salvato l’1-1 con un bell’intervento, mentre al 20’ è stato bravo Pastore a mettere in rete un pallone respinto dalla difesa sul tiro di Manollari. I grossetani concedono qualche punizione di troppo, ma vanno all’intervallo con il doppio vantaggio.

Nella ripresa la squadra continua a macinare buon gioco e dopo appena dieci minuti arriva il terzo gol, firmato da Barlettai. Nel finale arrivano le ultime due segnature, da distanza ravvicinata, di Berti e Molia, due dei giocatori subentrati nel secondo tempo. «I miei ragazzi – commenta mister Biagetti – meritano un bel dieci per quello che hanno fatto vedere in campo. Mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento. La squadra aveva voglia di riscattare la sconfitta e l’ha fatto nel migliore dei modi. Cristian Brega, che ha segnato un gol da bomber qual è, è stato la ciliegina sulla torta: ha giocato con grande impegno, mettendosi al servizio dei compagni e il suo apporto è stato davvero importante».