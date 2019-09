Auto esce di strada e si ribalta: una persona ferita

MASSA MARITTIMA – Aggiornamento ore 17.30: La persona ferita è un giovane uomo di 28 anni.

News ore 16.57: Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto nella località di Perolla, nel comune di Massa Marittima. Il conducente, che è rimasto ferito nell’incidente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Massa Marittima per accertamenti e cure.

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’auto. Sul posto anche la Polizia municipale di Massa Marittima per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.