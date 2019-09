Al via il nuovo anno pastorale: tra pellegrinaggi e gemellaggi tutti gli appuntamenti

ORBETELLO – «Con settembre inizia il nuovo anno pastorale, che terminerà nel giugno 2020 e che sarà caratterizzato da due momenti fondamentali – affermano dalla Diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello -; il primo subito all’inizio, con il gemellaggio delle diocesi toscane, quindi anche la nostra, con Assisi nell’occasione dell’offerta dell’olio alla lampada sulla tomba di san Francesco nell’omonima basilica. Ufficialmente la cerimonia si terrà il 4 ottobre, con i vescovi e le autorità civili della nostra regione, alla quale parteciperà una delegazione della nostra diocesi guidata da monsignor Giovanni Roncari. Il 19 ottobre è in programma il pellegrinaggio diocesano, che quest’anno avrà come meta proprio Assisi, al posto dell’ordinario pellegrinaggio a Montenero».

Il secondo appuntamento sarà lunedì 25 maggio con la festa di san Gregorio VII a Sovana nel millesimo anniversario dalla nascita del patrono della diocesi; per preparare i fedeli all’evento, nelle quattro domeniche di marzo saranno organizzati i pellegrinaggi vicariali a Sovana e durante l’anno gregoriano, che inizierà il 2 febbraio, saranno organizzati appositi momenti culturali e liturgici.

Il primo appuntamento diocesano del nuovo anno pastorale sarà comunque quello, anch’esso importante, di sabato 28 settembre, con il Convegno pastorale dal titolo «I discepoli gioirono nel vedere il Signore», che si terra a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Ildebrando di Pitigliano. Sono invitati tutti i sacerdoti, le religiose ed i laici impegnati nelle parrocchie e negli uffici diocesani. I partecipanti saranno invitati a mettersi in ascolto del nostro vescovo Giovanni il quale, al termine della Visita Pastorale che lo ha visto impegnato in questi ultimi anni, presenterà il testo della sua Lettera pastorale sulla situazione della nostra Chiesa. Sarà l’occasione per fermarsi a riflettere sulla realtà diocesana e, anche, per iniziare un confronto su quelli che saranno in contenuti del Progetto Pastorale diocesano 2020/2023, dedicato al tema della trasmissione della fede.

Nell’occasione verranno distribuite alcune copie del calendario diocesano 2019/2020, il manifesto da affiggere nelle bacheche delle chiese parrocchiali e il Bollettino diocesano. Intorno alle ore 13.15 ci sarà la possibilità di consumare insieme il pranzo presso il Seminario. A questo scopo, il vicario don Luca invita a segnalare il numero delle persone intenzionate ad usufruire del pranzo (al costo di 10 euro a persona) entro il 27 settembre ad uno dei seguenti recapiti: tel. 0564.616161; cell. 335.8142518; mail: lucacaprini@virgilio.it.