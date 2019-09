GROSSETO – Incidente stradale poco minuti fa sulla provinciale del Pollino che collega Grosseto con Marina. Una moto è finita fuori strada. Prima si sarebbe scontrata con un’auto. Nell’incidente ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava in sella alla due ruote. Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto oltre agli operatori del 118 che hanno subito soccorso i feriti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. Per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente la Polizia Municipale.