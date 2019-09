Psi: «I socialisti non fanno parte della Giunta Benini, quelli di Fratelli d’Italia non lo sanno»

FOLLONICA – «In queste ore è apparso sulla stampa un articolo di Fratelli d’Italia con il quale si denunciano, come sprechi, i contributi spesi dalla Giunta Benini per il premio Persefone che si è svolto nel corso del Summer Festival di questa estate» a parlare è il Psi di Follonica.

«Attività del tutto legittima e doverosa da parte di un partito di opposizione. Ci ha fatto anche, inoltre, piacere constatare come questa iniziativa sia bastata ai Fratelli d’Italia per autoproclamarsi “prima forza di opposizione ad accorgersi degli sperperi di Benini”. Ed il tutto grazie ad un innovativo strumento, una commissione ombra atta ad indagare sulle malefatte dell’amministrazione. Infine, grazie a questa commissione si concretizzerebbe l’essenza della politica del centro destra diversa, udite udite, da quella “socialista del Pd”. Ci siamo “stropicciati gli occhi” di fronte a questa incongruenza. Ci permettiamo, pertanto, di invitare la commissione ombra a riunirsi un’altra volta per aggiornare i computer poiché i socialisti non fanno parte di questa amministrazione, ma soprattutto nessuno in Italia, salvo i Fratelli, ha notato che la politica della sinistra e del Pd sia mai stata di tipo socialista da almeno 25 anni a questa parte».