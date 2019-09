Follonica Gavorrano in cerca di riscatto contro l’umbra Cannara. I convocati di Bonuccelli

GAVORRANO – Follonica Gavorrano a caccia di riscatto e di una precisa identità nella sfida di domani domenica alle 15, al Malservisi-Matteini, che lo metterà di fronte alla formazione umbra del Cannara. Per i ragazzi di Bonuccelli, che per tutta la settimana hanno lavorato a riflettori spenti per ritrovare la giusta serenità e concentrazione, è il primo di due turni casalinghi consecutivi che, nelle intenzioni, dovrebbero rappresentare un trampolino di lancio per la classifica.

Prima di pensare però ai tre punti, Conti e compagni sono attesi ad una prova di maturità. I rossoblù sono chiamati a dare continuità al loro rendimento, in modo da riuscire a superare anche episodi contrari, come è successo a Scandicci, con un rigore negato, una rete annullata e tre espulsioni, compresa quella del mister, sostituito in questa occasione in panchina dal suo vice Massimo Belluomini. Le quattro giornate inflitte all’attaccante Cristian Brega (ma la società ha già predisposto un ricorso) sono una brutta mazzata, ma il resto della rosa saprà sicuramente sopperire all’assenza del bomber principe della serie D nella passata stagione. Per la sostituzione di Brega il mister sta valutando alcune soluzioni, che verranno ufficializzate prima dell’incontro.

Nella lista dei convocati manca ovviamente anche Stefano Ferraresi, fermato dal giudice sportivo per una giornata, dopo essere stato espulso domenica scorsa per doppia ammonizione.

La formazione umbra finora ha collezionato due pareggi interni contro Scandicci e Flaminia ed è stata battuta (3-0) sul campo del San Donato Tavarnelle. Un avversario, quello guidato da Antonio Alessandria, dunque da prendere con le dovute cautele.

L’arbitro. La gara sarà diretta dall’arbitro Alessandro Negrelli di Finale Emilia. Assistenti Michele De Capua di Nola e Antonio Caputo di Benevento.

I convocati: Wroblewski, Niccolò Carcani, Placido, Bruni, Ferrante, Pietro Carcani, Palmese, Galvanio, Dell’Aquila, Fracassini, Conti, Grifoni, Berardi, Pardera, Costanzo, Iurato, Lamioni, Lombardi, Vanni, Lepri.

Il programma del quarto turno del girone E: Us Grosseto-Ponsacco, San Donato Tavarnelle-Scandicci (sabato); Aglianese-Albalonga, Aquila Montevarchi-Tuttocuoio, Flaminia-Monterosi, Foligno-Sporting Trestina, Follonica Gavorrano-Cannara, Grassina-Sangiovannese, Pomezia-Bastia.

La classifica: Ponsacco, Albalonga, Grosseto 7 punti; Sangiovannese, Aglianese, Monterosi 6; Trestina 5; Foligno, San Donato, Scandicci, Grassina 4; Follonica Gavorrano, Pomezia, Aquila Montevarchi 3; Flaminia, Cannara 2, Bastia 1; Tuttocuoio 0.