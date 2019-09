Dionisi: «Il Comune doveva acquistare l’area per il parcheggio al Gorello. Che fine ha fatto?»

MANCIANO – «Non ci sono ancora progetti per l’acquisto del terreno per realizzare il parcheggio del Gorello per cui la Giunta ha deliberato un impegno di 100 mila euro» a ricordarlo, in una nota inviata al sindaco Mirco Morini, è il consigliere Fiorenzo Dionisi che chiede di organizzare un incontro «nella sede istituzione del Comune con la presenza di tutti i consiglieri eletti, le associazioni che raggruppano le attività del settore turistico, oltre alla società Terme di Saturnia».

«Ci sono delle problematiche durante l’attività Amministrativa che non possono essere affrontare senza il contributo di tutti coloro che hanno ricevuto dai cittadini il mandato a rappresentarli in Consiglio comunale; la gestione futura delle “Cascate del Mulino” è una di queste» conclude la nota.