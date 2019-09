Carriere del 19: incontro pubblico in Comune con contrade e cittadini

SCARLINO – L’Amministrazione comunale ha organizzato giovedì 26 settembre alle ore 21 in sala consiliare a Scarlino una riunione pubblica con le Contrade scarlinesi per parlare delle Carriere del 19. L’incontro è aperto a tutti, non solo ai contradaioli: l’intento è quello di aprire nuovamente un dialogo con i gruppi rionali, per comprendere le criticità che hanno portato alla mancata organizzazione della festa del 19 negli ultimi anni e trovare insieme soluzioni concrete per tornare a inserire le Carriere nel calendario degli eventi estivi.

«Vogliamo ripartire da zero – dichiara il sindaco di Scarlino Francesca Travison –: nonostante le problematiche che anche quest’estate non hanno permesso lo svolgimento della festa, crediamo che sia giusto nei confronti della nostra comunità provare nuovamente ad aprire un dialogo costruttivo con le Contrade. Siamo disponibili al confronto e, come ribadito durante gli incontri organizzati subito dopo la nostra elezione, a dare tutto il supporto necessario ai gruppi rionali di Scarlino affinché tornino a organizzare una manifestazione che per decenni ha caratterizzato l’estate scarlinese».

«Il 19 rappresenta la memoria storica del nostro territorio, ma non solo: crediamo che la festa sia un modo per riportare quella coesione tra i cittadini che purtroppo negli anni si è persa. L’intenzione di tutti coloro che hanno lavorato alla buona riuscita della manifestazione, infatti, è sempre stata quella di offrire un evento di alto livello per far conoscere e apprezzare Scarlino. Se tutti insieme riuscissimo a ripartire da questa finalità, forse potremmo superare le divisioni e le incomprensioni che bene non hanno fatto alla comunità negli ultimi anni. Invito tutti gli scarlinesi a partecipare alla riunione giovedì 26 settembre: l’Amministrazione comunale è a disposizione per ridare alle Carriere l’importanza che meritano».