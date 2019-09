Vuoi una bici elettrica? Cento euro te li regala il Comune. Ecco come fare

FOLLONICA – Vuoi comprare una bicicletta elettrica? Il Comune di Follonica ti regala 100 euro per l’acquisto.

In questi giorni tante iniziative ruotano intorno alla settimana europea della mobilità sostenibile e per l’occasione l’amministrazione comunale ha deliberato un fondo di 5mila euro di incentivi destinati ai cittadini che vogliono acquistare una bicicletta elettrica o a pedalata assistita. I requisiti sono semplici; basta essere maggiorenne, residente a Follonica e naturalmente intento all’acquisto. Il bonus sarà spendibile presso tutti i rivenditori locali aderenti al progetto in modo tale che la ricaduta economica di questo incentivo sarà sui rivenditori follonichesi, i quali riconosceranno, oltre ai 100 euro di contributo messo a disposizione dal Comune di Follonica, anche un ulteriore sconto del 10 per cento.

«Siamo convinti – spiega l’assessore Mirjam Giorgieri – che Follonica è tutto l’anno vivibile su due ruote e non per forza in macchina. Per venire incontro a tutte le tipologie di ciclisti urbani abbiamo pensato di incentivare l’acquisto delle biciclette elettriche. La nostra idea di Follonica è di una città vivibile, attenta e sostenibile. Occorre che ognuno faccia la sua parte e anche l’amministrazione vuole fare la sua»

«Non è un’iniziativa spot – aggiunge il sindaco Andrea Benini – ma è un pezzo di una progettualità ampia sulla sostenibilità che comprende e coinvolge tutta la città. Proviamo a dare un senso alle tematiche ambientali e chiudere il cerchio della sostenibilità per una città nuova da vivere».

Le domande per l’incentivo dovranno essere presentata all’ufficio Urp del Comune di Follonica. A breve l’amministrazione comunicherà i dettagli della modalità di richiesta.