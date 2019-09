Trasferta a San Miniato per gli Juniores del Follonica Gavorrano, amichevole per gli Allievi

GAVORRANO – Prima gara esterna stagionale per gi Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che domani sabato, con calcio d’inizio alle 16, sfideranno il Tuttocuoio, a San Miniato. Un impegno alla portata dei ragazzi allenati da Giulio Biagetti, desiderosi di riscattare il ko all’esordio contro la Fezzanese, al Nicoletti. I biancorossoblù hanno analizzato gli errori commessi nei primi novanta minuti di campionato per cercare di trovare i primi punti. Il Follonica Gavorrano si troverà di fronte un avversario che nell’Opening Day s’è arreso (2-0) all’Aglianese e che, come i maremmani, punterà alla vittoria.

«In settimana ci siamo allenati bene – sottolinea mister Biagetti – con il consueto impegno. Per questo ho fatto anche i complimenti ai ragazzi. L’esordio? Sono abbastanza soddisfatto. Dopo un primo tempo così così, con due errori che hanno permesso alla Fezzanese di segnare, la squadra è cresciuta, ha accorciato le distanze e avrebbe probabilmente meritato il 2-2, avendo creato diverse occasioni da rete. Sarebbe stato un giusto premio al nostro lavoro. Siamo invece rimasti in inferiorità numerica e abbiamo subito il terzo gol in contropiede».

Biagetti dovrà rinunciare allo squalificato Enea Xhafa, espulso sabato scorso, mentre da qualche giorno il portiere Anthony Giò Petruccelli ha lasciato la squadra e si è sistemato al San Vincenzo, in seconda categoria. A dar manforte al gruppo potrebbe arrivare il difensore Stefano Ferraresi, che deve scontare un turno di squalifica in serie D, oltre a Cordovani e ad un portiere della rosa di Bonuccelli.

Il programma della 2ª giornata del girone G: Fezzanese-Ghivizzano, Lucchese-Grosseto, Ponsacco-Aglianese, Pontedera-Aquila Montevarchi, Sangiovannese-Real Forte Querceta, Seravezza Pozzi-San Donato Tavarnelle, Tuttocuoio-Follonica Gavorrano.

La classifica: Grosseto, Fezzanese, Aglianese, Ghivizzano, Aquila Montevarchi, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle 3; Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Lucchese, Ponsacco, Follonica Gavorrano, Tuttocuoio, Pontedera 0.

Amichevoli e tornei. Gli Allievi 2003 disputano sabato alle 16 una partitella amichevole a Paganico; i Giovanissimi provinciali 2005 ospitano al “Nicoletti” il Roselle, mentre i Giovanissimi interprovinciali 2006 ricevono la visita al “Baldaccheri” la Nuova Grosseto. I due impianti follonichesi domenica faranno da cornice alla 4ª edizione del torneo #ilcalcioèdichilloama, riservato agli Esordienti 2008. I Pulcini B 2010 del Follonica Gavorrano sono stati infine invitati al 7° memorial Edilio Lamioni di Sarzana.