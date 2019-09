Torneo Istia Paese Di…Vino, Endurance Team e Joga Bonito verso la finale

ISTIA D’OMBRONE – Si corre verso la conclusione dell’edizione del torneo Istia Paese Di..Vino, con la prossima settimana che sarà decisivo per la definizione delle finali. Anzi, nel torneo “Pane e Vino” sono già sicure le due finaliste, dopo il largo successo dell’Endurance Team (11-0) su La Scafarda: il team di Meattini se la vedrà contro il Joga Bonito di Ragnini. Un super Conviti, autore di sei gol, lancia l’Endurance a caccia del primo titolo della storia.

Nel tabellone principale “Istia Paese Di..Vino” i padroni di casa dell’Istia Campini provano a piazzare l’allungo decisivo nel girone “Castello”: 16 a 11 in un match molto divertente contro l’Angolo Pratiche di Coen (tris per Berti e Margiacchi) con Galloni e Angelino sugli scudi e così a Raia e compagni basterà non perdere nell’ultima partita con il Tpt Pavimenti per guadagnarsi la finale. Nel girone “Ponte”, invece, un’orgogliosa Istia Longobarda batte di misura (5-4) i Real Colizzati di Birelli e rimane ancora in lizza per la qualificazione, anche se il match point, a questo punto, sembra avercelo il Barbagianni Casinò Cafè.