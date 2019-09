Rifiuti in strada: in azione la task force congiunta Provincia e Municipale

GAVORRANO – L’amministrazione comunale di Gavorrano in collaborazione con la Polizia Provinciale ha messo in campo un’operazione congiunta di controllo del territorio per il contrasto degli abbandoni dei rifiuti e della velocità. Molti veicoli ed autocarri sono stati controllati questa mattina in due distinti posti di controllo sulla sp 31 e sulla sp 152 con tre verbali del codice della strada contestati.

“Un importante lavoro di squadra che continuerà con interventi mirati. Ringraziamo – dichiarano l’assessore al Controllo del territorio Daniele Tonini e il sindaco Andrea Biondi – gli agenti per la professionalità e la collaborazione in un momento di grave carenza di personale, ma il lavoro di squadra è importante per dare risposte alle richieste di sicurezza da parte dei cittadini e per contrastare fenomeni illeciti come l’abbandono dei rifiuti e il non rispetto del codice della strada”.