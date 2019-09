Previsioni meteo avverse, Aipamm Day e Run of Colors posticipati al 19 e 20 ottobre

GROSSETO – Comunicato stampa da parte dell’Aipamm, per rinviare l’evento di domani e dopodomani, sabato 21 e domenica 22 settembre. “Le previsioni puntuali ci dicono che domenica le condizioni meteo saranno molto brutte – recita il comunicato di Federico Loffredo – La protezione civile sta diramando allerta meteo. Mi sono confrontato con il comune di Grosseto, vogliamo che questa sia una manifestazione popolare dove le famiglie si divertano senza pensieri in armonia e serenità”.

Nel comunicato è ben indicato il nuovo weekend in cui si svolgerà l’evento: “Considerando le manifestazioni cittadine delle prossime settimane, ci troviamo costretti a rimandare tutto alle date 19-20 ottobre confidando ancora nel bel tempo e nella comprensione di chi si è già iscritto e dei nostri partners. Tuttavia per questioni meramente economiche non sarebbe possibile fare soltanto una giornata delle due in programma. Non è una decisione facile e me ne faccio carico in prima persona. Ma non posso pensare di mettere a rischio le persone e le strumentazioni degli artisti che suonano e lavorano per noi. Mi scuso ancora con tutti i partner dell’evento e con gli iscritti e spero che siano ancora presenti ancora nel fine settimana del 19-20. Le iscrizioni già pervenute rimarranno valide per la Color Run del 20 ottobre e chissà quali nuove iniziative potremo trovare da qui alla data dell’evento. Domani noi di Aipamm saremo comunque lì al parco con lo stand a dare eventuali informazioni“.