Notte visibile della cultura, sagre, gite: ecco tutti gli eventi del primo weekend d’autunno

GROSSETO – Settembre è un mese ricco di eventi: fiere, manifestazioni dedicate al buon cibo e al vino, ma anche spettacoli, mostre, trekking. Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere del fine settimana in Maremma.

VENERDI’ 20 SETTEMBRE

CAMPAGNATICO – Al via la Sagra del porcino e del maialino, che si tiene a Arcille (Campagnatico) dal 13 al 15 e dal 20 al 22 settembre. Domenica 15 e 22 settembre aperti anche a pranzo.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un mare di birra a Castiglione della Pescaia per un’estate che non vede il tramonto. Venerdì 20 e sabato 21 settembre, in uno dei borghi di mare più belli d’Italia si terrà la sesta edizione di Birre d’Amare – Beer & music Fest. Tante le novità in programma, a partire dal food: quest’anno infatti in piazza Orto del Lilli, location della festa, si potrà anche mangiare ottimo cibo di strada. Non mancherà la musica: ben 5 live music in due date (venerdì 20 e sabato 21 settembre), le ultime serate d’estate con leggerezza e divertimento. Il programma a questo LINK.

GROSSETO – A Gorarella è in corso l’annuale festa della Parrocchia Maria santissima Addolorata. Tutto il programma a questo LINK.

A Grosseto arriva il Bibbia Expo, che ha già fatto tappa in numerose città italiane. Dal 20 al 29 settembre sarà in piazza Dante la mostra itinerante che invita a una vera e propria immersione nei racconti biblici. LINK

Fino al 29 settembre nel Polo culturale Le Clarisse – Grosseto gestito da Fondazione Grosseto Cultura, è possibile ammirare la mostra “Goya in Italia. Due capolavori tra luce e ombra”. Esposti due dipinti recentemente attribuiti al pittore spagnolo: si tratta di “Iam tandem Italiae fugentes prendimus oras” del 1771, ispirato ad un verso dell’Eneide di Virgilio, e “Ritratto di Don Miguel Cayetano Soler” del 1803. LINK

Dal 9 al 22 settembre alla galleria “Il Quadrivio” in viale Sonnino a Grosseto, c’è la “Mostra antologica” dello scansanese Piero Sabatini (orario 17-20). LINK

Il duo Two to Swing, composto da Andrea Bonucci alla voce e Alberto Solari al pianoforte, presenta “Omaggio a Frank Sinatra” venerdì 20 settembre, alle 18.30, nello spazio del Piccolo Auditorium San Rocco di Marina di Grosseto, in via Granducato di Toscana. LINK

MANCIANO – Per la rassegna “Le voci della storia”, organizzata dalla biblioteca “Antonio Morvidi” e dal museo di Preistoria e Protostoria di Manciano, venerdì 20 settembre alle 17 in biblioteca, Massimo Cardosa e Francesca Lotti parleranno di “Dei ed eroi in Maremma” con le letture degli attori del Teatro Studio di Grosseto. LINK

Al Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia, Manciano, fino al 15 ottobre è possible visitare la mostra “Pietro Aldi e la sala del Risorgimento a Siena“dedicata all’opera più celebre e impegnativa realizzata da Pietro Aldi nella sua breve vita, ossia i due grandi dipinti murali elaborati fra il 1885 ed il 1886 nella Sala del Risorgimento a Siena. LINK

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 3 novembre potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie (1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

PITIGLIANO – A Pitigliano fino al 6 gennaio 2020, nel Museo di Palazzo Orsini, piazza Fortezza Orsini, è esposta la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, promossa dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con una interessante pubblicazione scientifica a corredo. LINK

ROCCASTRADA – Torna con un’edizione straordinaria la Sagra del Maccherone a Sassofortino (Roccastrada). Dopo lo splendido successo di pubblico registrato nella prima parte del mese di agosto, nel weekend dal 20 al 22 settembre il Parco della Fonte di Vandro sarà ancora animato da musica, spettacoli e sapori tipici del territorio. LINK

SABATO 21 SETTEMBRE

Sabato 21 settembre, alle ore 17, in occasione del decennale dell’inizio delle indagini di scavo nella frazione castiglionese, all’interno dell’evento “Terretrusche 2019”, Simona Rafanelli, direttore del Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia (Castiglione della Pescaia) e gli archeologi che hanno condotto lo scavo presenteranno ai partecipanti gli ultimi dati relativi alla campagna 2019 emersi nell’area di “Scavi di Città” a Poggiarello Renzetti, dove si sta concludendo l’ultima campagna di scavo presso la Domus dei Dolia. LINK

CIVITELLA PAGANICO – Il Comune di Civitella Paganico, insieme a Italia Nostra, Alleanza mobilità dolce e università degli Studi di Siena (A.mo.do.), organizza una mobility action in Maremma in occasione della Settimana europea della mobilità. Il 21 e 22 settembre a Civitella Paganico, oltre ad un seminario (sabato 21) dedicato all’analisi e lo studio di buone pratiche di mobilità in altre realtà europee, si celebrerà la Giornata senza auto (domenica 22) con una gita in treno da Firenze a Civitella Paganico e con escursioni guidate nella splendida Tenuta di Paganico, sia a piedi, che in bicicletta. Tutte le info a questo LINK.

Sabato 21 settembre a Paganico, in Corso Fagarè 44, alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra “Archeologia a Monteverdi – La media valle dell’Ombrone dal periodo etrusco a quello medievale”, che rimarrà aperta al pubblico fino al 10 gennaio 2020. La mostra, realizzata con il contributo del Comune di Civitella Paganico, illustra tre anni di ricerche archeologiche condotte sul territorio da “Impero Project”. Il programma a questo LINK.

GAVORRANO – Ultimo appuntamento della rassegna “Caldana in Bellezza”, gli incontri estivi dedicati alla cultura, alla musica e alla storia dell’affascinante borgo maremmano. A chiudere una ricca stagione di iniziative sarà il convegno dedicato alle “Riflessioni sul valore dell’olio extravergine di oliva come riferimento imprescindibile della vita: aspetti nutrizionali ed edonistici”. Dagli aspetti tecnici e nutrizionali dell’olio d’oliva, agli assaggi, un concorso rivolto ai produttori e infine una visita guidata delle famose cantine caldanesi, la giornata ruoterà tutta intorno al prodotto locale d’eccellenza, guidata da esperti nazionali, in programma per sabato 21 settembre al frantoio del centro storico di Caldana a partire dalle 9. Il programma a questo LINK.

GROSSETO – La settima edizione della Notte visibile della cultura torna nel centro storico di Grosseto sabato 21 settembre dalle 17.30 a mezzanotte con tanti eventi gratuiti per tutti. La manifestazione, co-organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto, è dedicata al collezionista Gianfranco Luzzetti e si inaugura alle 17.30 proprio in piazza Baccarini, quella che sarà la nuova “piazza dei musei” e che accoglierà anche il nuovo Museo collezione Gianfranco Luzzetti che si dividerà tra le Clarisse e la chiesa dei Bigi. Tutto il programma a questo LINK.

Tanta buona musica la sera nei locali di White Cafè, il bar caffetteria che divide gli spazi con QB Viaggi di carta. Alle 21.30 Leo e Jole in concerto con special guest Stefano Cocco Cantini. LINK

“Cna Grosseto: 70 anni di storia” è la mostra realizzata dall’Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea, su mandato dell’associazione degli artigiani per festeggiare e ripercorrere con un taglio storico e divulgativo i 70 anni di vita. Un’esposizione che sarà inaugurata sabato 21 settembre, alle 21, nella sala Contrattazioni della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, in via Cairoli 10, nell’ambito della “Notte visibile della cultura”, l’evento promosso da Fondazione Grosseto Cultura e dal Comune di Grosseto, in collaborazione con Sistema. LINK

Mostra virtuale dell’Archivio di Stato di Grosseto “Dalle maschere al pallone. Luoghi di intrattenimento e svago nella Grosseto contemporanea. Mostra virtuale di documenti d’archivio”. Gli originali dei documenti, pur non essendo esposti, saranno a disposizione del pubblico che vorrà consultarli, con l’assistenza del personale addetto. L’appuntamento è per sabato 21 (dalle 9 alle 13) e domenica 22 settembre (dalle 15 alle 19). LINK

In occasione della Notte della Cultura, inaugura alla Galleria Eventi, via Varese, sabato 21 settembre alle 18, la metamostra collettiva “ZZZ” che nasce da una riflessione sulla relazione tra l’opera d’arte e la sua presentazione, intendendo con questa parola il sistema della attività curatoriali che all’opera si legano. LINK

MANCIANO – Torna il 21 settembre l’appuntamento con la salute e la prevenzione a Terme di Saturnia. Terme Aperte è la giornata dedicata alla salute termale, un programma ad ingresso libero rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire e riscoprire l’offerta di cure termali firmata Terme di Saturnia. Un’occasione per approfondire il tema delle cure in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale: 12 giorni di terapia usufruibili con a proprio carico il solo ticket di competenza (cittadini esenti 3,10 euro | non esenti 55 euro). Tutti i partecipanti potranno scoprire i vantaggi della convenzione, prenotando il trattamento omaggio e ricevendo informazioni dagli esperti. Il programma della giornata a questo LINK.

Sabato 21 settembre alle 18 alla Biblioteca comunale di Storia dell’arte di Montemerano presentazione del libro di Fabio Dei La cultura popolare in Italia da Gramsci all’Unesco a cura dell’Accademia del libro. LINK

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima, nell’ambito del programma di eventi della Giornata degli Etruschi, realizzata con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, ha organizzato anche quest’anno una serie di eventi, sabato 21 e domenica 22 settembre, per ricordare la figura di Giovannangelo Camporeale, professore emerito di Etruscologia e Antichità italiche all’Università di Firenze, scomparso nel luglio 2017 e che tanto ha dato a Massa Marittima e alla Maremma. Il programma a questo LINK.

MONTE ARGENTARIO – Conclude una stagione estiva densa di appuntamenti di richiamo, sabato 21 settembre alle 21, il Centro studi Don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano. L’evento scelto per questo “arrivederci” è un mix particolare di foto locali, teatro e musica. Tutte le info a questo LINK.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Domenica 22 settembre si tiene l’edizione italiana di Clean up the World, Puliamo il mondo, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo promosso da Legambiente. L’obiettivo è ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito attraverso il piano di riduzione dei rifiuti globale, insistendo anche sulla sensibilizzazione e l’educazione al rispetto per l’ambiente. Tutti gli appuntamenti a questo LINK.

MANCIANO – Domenica 22 settembre, in piazza Vittorio Veneto a Saturnia (Manciano), alle 19 i sommelier Fisar Colline Maremmane saranno lieti di presentavi e farvi degustare i vini delle cantine di Pitigliano e Terre dell’Etruria. Alle 21 il laboratorio teatrale “Ridi Pagliaccio” mette in scena “Il medico dei pazzi” in piazza del Castello con Giacomo Moscato. LINK

MONTE ARGENTARIO – Domenica 22 settembre, alle 11, “Trekking delle Fortezze Spagnole di Porto Ercole”. Per concludere l’estate in bellezza, l’associazione Natura & Trekking torna a camminare su un itinerario storico, interessante e molto panoramico tra i profumi della macchia mediterranea e le fortificazioni dello Stato dei presidi, traccia della dominazione spagnola sul Monte Argentario. Tutte le info a questo LINK.

