Mensa scolastica: ultima chiamata per iscriversi. Scadenza e come fare domanda

GROSSETO – Si comunica che il 31 agosto è scaduto il termine ultimo per presentare la domanda online di accesso al servizio di refezione scolastica 2019/2020 per le scuole (statali) dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado, scadenza più morbida stabilita quest’anno per agevolare le famiglie.

Pertanto, coloro che non hanno ancora effettuato l’iscrizione possono ancora presentarsi agli sportelli degli Uffici dei Servizi Educativi di via Saffi 17/C entro e non oltre martedì 24 settembre, al fine di procedere all’iscrizione cartacea per poter usufruire della mensa a partire dal giorno 30 settembre. Coloro che presenteranno domanda dal 25 settembre al 1 ottobre avranno diritto a fruire del pasto non prima del giorno 7 ottobre.

Sono tenuti a presentare domanda anche coloro che intendono riconfermare il servizio, ovvero coloro che risultano già iscritti al servizio mensa e devono fare il passaggio alla classe successiva.

Come già comunicato tramite altri mezzi telematici diretti ai nuclei familiari, l’amministrazione ricorda che è indispensabile che le famiglie facciano tale richiesta quanto prima possibile, questo per permettere agli uffici di pianificare la prestazione nel migliore dei modi. Ad oggi infatti, a causa della mancata presentazione della domanda, risultano non iscritti alla mensa circa 550 bambini, un numero elevato visto l’imminente inizio del servizio e che richiede un’organizzazione in tempi stretti da parte dell’amministrazione e della ditta che eroga il servizio stesso.