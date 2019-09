Lega: domani e domenica in provincia i gazebo per dire no al Governo

GROSSETO – Gazebo in cinque comuni della provincia, tesseramento, raccolta di adesioni per la manifestazione di Roma del 19 ottobre. Terminato il periodo estivo e dopo aver partecipato al Raduno di Pontida la Lega si concentra sul territorio, con uno sguardo alle iniziative nazionali. Nel fine settimana i gazebo saranno presenti in Corso Carducci a Grosseto, in via Roma angolo via Colombo a Follonica, in piazza del Mercato a Castiglione, in piazza XXV Aprile a Roccastrada e a Massa Marittima, presso la sede di via Volturno.

A Follonica i volontari saranno impegnati nella giornata di sabato e di domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. A Castiglione sempre sabato e domenica dalle 9 alle 13, a Roccastrada nella giornata di sabato dalle 10 alle 18, a Grosseto in quella di domenica dalle 9 alle 14, a Massa Marittima, sabato dalle 9 alle 13 e domenca dalle 14 alle 18. I gazebo fanno parte di un’iniziativa nazionale di raccolta firme contro la nascita del governo giallorosso, con l’auspicio di un rapido ritorno alle urne.

In occasione del gazebo sarà possibile tesserarsi alla Lega e prenotarsi sugli autobus già disponibili per la manifestazione del 19 ottobre a Roma indetta dal segretario federale Matteo Salvini. “Ringrazio tutti i volontari ed i militanti per l’impegno che stanno mettendo nelle attività e per il successo delle iniziative del partito – afferma il segretario provinciale Andrea Ulmi- La Lega vuole essere aperta al contributo dei cittadini ed attenta ai territori. I gazebo sono un momento importante di confronto con la gente e con i simpatizzanti che poi si trasformerà in azione politica. Per la manifestazione di Roma le prenotazioni stanno arrivando in maniera copiosa, dunque invito tutti gli interessati a riservare il posto, per questo evento per noi sentito, quanto prima. Ricordo infine – conclude Ulmi- che per prenotazioni e tesseramento è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30 ed il giovedì anche la mattina dalle 10 alle 12 la nostra sede di Via Ferrucci 2A”.