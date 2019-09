Formazione: ecco il corso per assistente di studio odontoiatrico. Domande entro il 29 settembre

GROSSETO – Al via il corso di qualifica di 700 ore per ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO. Il corso, che è un requisito obbligatorio per poter esercitare l’attività di assistente di studio odontoiatrico, è organizzato da CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL con il patrocinio di ANDI sede provinciale di Grosseto ed è riconosciuto dalla Regione Toscana.

Sono aperte le iscrizioni per poter frequentare il corso di Assistente di studio odontoiatrico che si terrà presso la sede dell’Agenzia Formativa CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL di via Giordania, 32 a Grosseto. Il percorso formativo ha una durata di 700 ore (suddivise in 300 ore di lezioni teorico-pratiche e 400 ore di stage) ed è obbligatorio per svolgere l’attività di assistente alla poltrona. L’Assistente di studio odontoiatrico, attenendosi alle disposizioni dell’Odontoiatria, è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell’odontoiatria, di predisporre l’ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio.

Le domande potranno essere presentate entro il 29 settembre, nelle seguenti modalità:

• Consegnate a mano presso CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL, via Giordania, 32 Grosseto (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

• Per raccomandata A/R presso CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL, via Giordania, 32 – 58100 Grosseto riportando la dicitura “Domanda iscrizione corso ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO”; Il soggetto che invia la domanda per posta raccomandata è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

Info: CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL, via Giordania 32 – Grosseto, tel 0564/1791003, info@cieffeservizimprese.com

https://www.facebook.com/cieffeservizimprese/ – www.cieffeservizimprese.com