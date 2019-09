F-gas: alla Cna un incontro tecnico di addestramento per le imprese certificate

GROSSETO – Dal 25 settembre gli installatori e i manutentori di impianti, che contengono gas effetto serra (f-gas) dovranno comunicare, in una apposita sezione del registro nazionale e in via telematica tutti i lavori effettuati a partire da quella data. Si devono registrare, infatti, tutte le operazioni di installazione, manutenzione e smantellamento di questi tipi di impianti. Una procedura pensata per individuare un’eventuale gestione errata dei gas effetto serra e per contrastare l’abusivismo nel settore.

E proprio per venire incontro alle esigenze delle imprese certificate ad effettuare questo tipo di interventi, Cna Grosseto ha organizzato per lunedì 23 settembre, alle 16, nella sede di via Birmania 96, un incontro tecnico di addestramento.

Saranno illustrati gli adempimenti che le aziende certificate dovranno compiere nei prossimi giorni per poter continuare ad operare: l’accreditamento al registro nazionale e le modalità di comunicazione di tutti i lavori effettuati.

L’incontro è libero e gratuito. E’ consigliabile, però, comunicare la propria partecipazione a Fabio Capitani: f.capitani@cna-gr.it – 0564 471210 – 3331031288.