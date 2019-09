Due giorni di pesca e oltre cinquanta equipaggi per la Ricciola Cup 2019

ISOLA DEL GIGLIO – Come da tradizione torna all’Isola del Giglio la Ricciola Cup, ovvero la più antica gara di pesca a traina con esca viva d’Italia. Venerdì 4 e sabato 5 ottobre si confronteranno lungo le coste della meravigliosa isola dell’arcipelago toscano oltre 50 equipaggi, tra cui team agguerritissimi quali ad esempio Lowrance, Colmic, Mercury, Suzuki, Marshall, Captain Hook.



Oltre ai suddetti equipaggi vi saranno numerose altre imbarcazioni non meno competitive composte da pescatori amatoriali che spesso non hanno nulla da invidiare a professionisti affermati.

Come di consueto l’alto livello di competitività non influirà in alcun modo sulle caratteristiche e gli obbiettivi principali della Ricciola Cup: stare insieme, divertirsi, pescare, navigare, mangiare, bere e, soprattutto, prendersi in giro. Protagonista assoluta sarà la Ricciola, preda tanto ambita perché smaliziata e diffidente.

Ecco così che per il 35° anno consecutivo equipaggi provenienti da diverse regioni si sfideranno per sfilare al Team detentore del titolo, che per ironia della sorte porta il nome de “Gli Ultimi”, l’ambito trofeo.



A chiusura dell’evento, le premiazioni e una cena in una location più unica che rara: i locali garage del traghetto Toremar, esperienza già sperimentata nella passata edizione che ha suscitato l’entusiasmo di tutti i presenti tra pescatori, ospiti, gigliesi, giornalisti e marinai.

Sponsor ufficiali dell’attuale edizione della Ricciola Cup sono Mercury Marine, Lowrance e Colmic ai quali, oltre all’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Sergio Ortelli che ha concesso il patrocinio gratuito alla manifestazione (con conseguenti posti barca gratuiti per tutte le imbarcazioni partecipanti), per il quale lo staff organizzativo dell’evento non sarà mai grato abbastanza per aver reso possibile la realizzazione di una gara con montepremi e welcome bag di valore.