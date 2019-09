Continua il progetto “Carta del pane” per le famiglie in difficoltà: ecco tutti i negozi aderenti

GROSSETO – La “Carta del pane” proseguirà per tutto il 2019: con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha rinnovato per un altro anno, precisamente fino al 30 giugno 2020, il progetto promosso dalla cittadina Serena Mauri e curato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune. L’iniziativa prevede che a fine giornata i negozi che aderiscono mettano a disposizione alimenti freschi rimasti invenduti ai nuclei familiari con problemi economici.

Nello specifico, i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, destinatari dell’iniziativa, saranno individuati dal Servizio sociale professionale del Coeso – SdS di Grosseto, tra i residenti nel comune. A ciascun nucleo familiare sarà quindi consegnata una scheda personale mensile, vidimata dal Comune di Grosseto, su cui l’esercente apporrà il timbro relativo alla data in cui il nucleo familiare ha ritirato gli alimenti. Le famiglie non potranno rivolgersi a più di un esercente al giorno e non potranno presentarsi oltre l’orario di chiusura.

“E’ un nostro preciso dovere proseguire con queste iniziative a forte vocazione solidale – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali Mirella Milli –. Il Comune riconosce il messaggio sociale di generosità e sostegno alle persone in difficoltà che questo progetto, nato dalla collaborazione di pubblico e privati, riesce a veicolare. E’ dunque nostra intenzione continuare a promuovere questo progetto ribadendo l’invito agli esercizi commerciali che ancora non hanno aderito, soprattutto a quelli delle frazioni adiacenti alla città che andrebbero a rendere ancora più capillare questa bella rete di solidarietà che si è creata”.

Ecco la lista aggiornata degli esercenti che aderiscono all’iniziativa:

SUPERMERCATO SIMPLY VIA FIUME – ORARIO DI RITIRO ORE 19,45

PANIFICIO SADOCCHI E CAPRINI – VIA SAURO N.116 – TUTTI I GIORNI DALLE ORE 13,30 ALLE 14,00 – CHIUSO LA DOMENICA

LA BOTTEGHINA – VIA TITO SPERI – ORARIO DI RITIRO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ALLE ORE 20,00 – SABATO E DOMENICA ORE 14

FORNO ALIMENTARI DA GRAZIA E MONICA – VIA DEI MILLE 41 – ORARIO DI RITIRO ORE 20,00 – GIORNO DI CHIUSURA LA DOMENICA

PANIFICIO DOLCE PANE – VIA OBERDAN 21 – ORARIO DI RITIRO( ore 14,00 dal 15 giugno al 15 settembre) e (dal 15 settembre al 15 giugno ore 19,30) – SABATO ORE 14 E DOMENICA E FESTIVI ORE 13

PANETTERIA STERI ALBERTA – VIA UGO BASSI 13 – DAL LUNEDI’ ALE VENERDI’ ORE 21,00

LA BOTTEGA DI IOLANDA VIA SAURO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 20,30

BAR ALLEGRO VIA TELAMONIO – LUNEDI’- VENERDI’- SABATO E DOMENICA ORE 21,30

PANIFICIO SAN MARTINO – VIA SAN MARTINO – ORARIO 19,30/20,00 – GIORNO DI CHIUSURA MERCOLEDI’ POMERIGGIO (INVERNO) E SABATO POMERIGGIO(ESTATE)

C’E’ PIU’ GUSTO – PIAZZA TRIPOLI 3 – ORARIO DI RITIRO ORE 19,30 – CHIUSO LA DOMENICA

PANIFICIO GALLETTI – VIA CARO 5 – ORARIO DI RITIRO ORE 20,00SUPERMERCATO SIMPLY – VIA O. COCLIDE – ORARIO DI RITIRO 19,45

PIZZERIA VIA VAI – VIA BRIGATE PARTIGIANE 16 ; APERTO LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E DOMENICA ORE 21,45

PIZZERIA VIA VAI – VIA LIRI 55 : ORARIO DI RITIRO 22,30.

PASTA FRESCA GORI – VIA BENGASI 1 – RITIRO IL MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 12,50 ALLE 13.

SUPERMERCATO SIMPLY VIA PAPA GIOVANNI XXIII – TUTTI I GIORNI DALLE 19,30 ALLE 19,45

ALIMENTARI I FRUTTI DEL PANE – PIAZZA DELLA PALMA – RITIRO TUTTI I GIORNI DALLE 19,50 ALLE 20,00

MAREMMA BONA – PIAZZA CENTRO COMM GORARELLA – RITIRO IL SABATO DALLE 13 ALLE 13,30