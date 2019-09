Caretta Caretta: le uova si schiudono e nascono 46 tartarughini

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono nate le prime 46 tartarughe marine “Caretta Caretta” nella spiaggia di Riva del Sole (Castiglione della Pescaia). Le uova sono state in incubazione da fine luglio e sono state seguite passo passo dal gruppo di volontari dell’associazione TartAmare .

“L’evento è scientificamente eccezionale – dichiara Luana Papetti, biologa di TartAmare – perché non è la zona dove normalmente le tartarughe nidificano. Le troviamo nel Sud d’Italia, come in Sicilia e in Calabria, dove l’habitat è più caldo. Il fatto che questo fenomeno si sta ampliando piano piano al Centro e, in particolare, in questa area della costa toscana, sicuramente è dovuto ai cambiamenti climatici. Queste zone sono diventate molto più calde, così le tartarughe marine trovano un luogo adatto dove provare a nidificare. Non solo fattori negativi: anche l’incidenza di un mare molto pulito contribuisce al fenomeno”.