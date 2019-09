Acquedotto del Fiora: modifiche all’orario di apertura degli uffici. Ecco quando

GROSSETO – Giovedì 26 settembre lo sportello di Grosseto posticiperà l’apertura alle 12.30 per un’assemblea del personale. L’apertura al pubblico degli sportelli in via Trento 3 sarà quindi effettuata dalle 12.30 alle 16.30.

Inoltre, lunedì 30 settembre verrà anticipata alle 14 la chiusura al pubblico; gli utenti potranno quindi usufruire degli sportelli dalle 8.30 alle 14.

Per tutti i servizi commerciali sarà come sempre attivo dalle 9 alle 18 il call center, al numero verde gratuito 800 – 887755 per chi chiama da rete fissa oppure al 199 – 114407 per chi chiama da telefono cellulare, con costi a carico del chiamante.

Attivo anche, 24 ore su 24, lo sportello online MyFiora: collegandosi su www.fiora.it e accedendo a “MYFIORA SPORTELLO ONLINE” è possibile comunicare la lettura del contatore, consultare l’andamento dei consumi idrici, pagare la bolletta, consultare l’archivio delle fatture, attivare la bolletta web, inserire le pratiche di nuova attivazione, voltura, rettifica fatturazione, reclamo e monitorare lo stato delle richieste. È anche possibile scaricare gratuitamente la app “MyFiora”, disponibile per iOS e Android, per effettuare tutte le operazione comodamente dal proprio smartphone.