Accordo tra Confartigianato e Generali: ecco cose prevede e le agevolazioni per gli artigiani

GROSSETO – Confartigianato Imprese Grosseto ricorda che è pienamente operativa la convenzione con Generali Italia Spa . L’accordo, firmato a giugno con la più importante Azienda del mercato assicurativo e finanziario a livello europeo, il primo di questo genere, è stato pensato e studiato appositamente per garantire maggiori tutele e serenità agli associati compresi i familiari conviventi presenti nello stato di famiglia, i dipendenti e i collaboratori.

“Grazie al lavoro e all’impegno svolto in questi mesi – interviene il segretario generale di Confartigianato Grosseto Mauro Ciani –siamo pronti a dare un ulteriore aiuto ai nostri artigiani offrendo soluzioni e tutele, a condizioni agevolate e flessibili, tali da soddisfare le diverse necessità di chi lavora ma anche per le famiglie, per i propri beni e le attività professionali ed imprenditoriali. Come Confartigianato abbiamo formato una rete di consulenti e specialisti pronti a mettersi al servizio di chi lo desidera e, con orgoglio, possiamo dire che oggi ci sentiamo di sostenere con ancora maggiore forza le nostre imprese nel percorso di crescita aziendale e di sviluppo dell’economia locale.

Da sempre cerchiamo di aiutare i nostri imprenditori artigiani ad affrontare le molte sfide e le insidie del quotidiano e siamo certi che l’accordo vada proprio in questa direzione. Nella complessità del mondo del lavoro avere al nostro fianco, un partener qualificato, come Generali Italia Spa che metterà a disposizione i suoi Consulenti esperti e capaci a calarsi nelle singole esigenze, consente a chi lavora di potersi dedicare all’impresa fiduciosi d’avere un qualificato aiuto.Oltre a quanto elencato sopra –aggiunge Ciani – la collaborazione con Generali prevede anche un’offerta “security” per i Cybercrime, un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso per le imprese. Invitiamo dunque tutti i nostri associati a considerare questo accordo con fiducia e a non perdere le agevolazioni previste.

Chi fosse interessato può fissare un appuntamento con il nostro funzionario Gianluigi Ferrara, al numero 333.8418381, che farà un primo screenig request per poi passare la pratica a un responsabile zonale delle Generali che con tempestività e competenza prenderà in consegna ogni pratica proponendo una risposta “su misura”.

Siamo certi che anche con questa iniziativa Confartigianato Grosseto – conclude il segretario generale – ha assolto parte della sua missione che è, e sempre sarà, affiancare le aziende nel loro impegno imprenditoriale, aiutandole ad affrontare i molteplici rischi inerenti alle loro attività; con questa partnership garantiamo dunque ulteriore assistenza, professionalità e soluzioni innovative.”