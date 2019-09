Motociclismo, il giovane Andrea Ferrini campione della selettiva centro

GROSSETO – Un bel successo per il giovane Andrea Ferrini, pilota della 4Tempi, che in sella alla sua moto Ohvale 160 cc domenica scorsa nel circuito internazionale di Latina è diventato campione della selettiva centro.

La selettiva centro CNV è un campionato che raggruppa piloti dalla Toscana fino alla Campania.

Cinque tappe e dieci gare in totale per un torneo che inizia ad aprile e si conclude a settembre.

Ad Andrea domenica scorsa, dato il punteggio accumulato nei confronti dei suoi diretti avversari, sarebbe bastato fare un buon posizionamento per portare in maremma i titolo, cosa che gli era stata consigliata per non incappare in possibili errori che avrebbero potuto compromettere il risultato finale.

Ferrini invece, è riuscito al mattino a strappare con forza la pole position al penultimo giro delle cronometrate, per poi conquistare in gara la prima posizione che lo ha definitivamente proclamato vincitore di giornata e del campionato.

Grossetano doc di appena dodici anni, Andrea ha iniziato a 6 a cimentarsi con le minimoto fino a diventare un agonista, con tanto di titolo di vicecampione d’Europa a Franciacorta, nel 2017. Ora per lui ci sono le moto a marce di 160 cc, con cui raggiunge i 150 km/h; già da due anni corre con la 4tempi ed è seguito in particolar modo da Giovanni Giallini; a scuola frequenta il secondo anno delle medie inferiori presso l’istituto Galileo Galilei.

Ricca di emozioni ma non semplice la vita di un motociclista in erba. “Andrea spesso si allena a Cecina o a Viterbo – ha detto Luca Ferrini, padre e allenatore di Andrea – purtroppo qui in Maremma non ci sono impianti, mentre per le minimoto c’è solo quello di Chessa. Non è facile confrontarsi con altri piloti e quindi crescere: bisogna spostarsi ogni weekend. Ma ci godiamo il momento, ci divertiamo e intanto qualche soddisfazione è arrivata. Qui si vive in un ambiente diverso, bello, che responsabilizza e fa crescere in fretta i bimbi e anche i genitori, ma che regala momenti molto intensi e fa conoscere tante persone positive”.

Archiviato il campionato, per Andrea ci saranno fra qualche settimana due gare singole ad Adria fra i migliori dei tornei svolti. “Per finire in bellezza, chissà – ha concluso Luca – poi magari il prossimo anno cambieremo categoria”.