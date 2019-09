“La notte visibile della cultura”: ecco le modifiche temporanee alla circolazione

GROSSETO – Sabato 21 settembre, nel centro storico di Grosseto, si terrà la “Notte visibile della cultura”. Per l’evento, sono state previste alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale come indicate di seguito.

Dalle 17 a mezzanotte del 21 settembre è istituito il divieto di transito nel centro storico di Grosseto, in tutta l’area della Ztl con ingresso da via Gramsci e uscita da via Amiata, per tutti i veicoli compreso quelli in possesso di autorizzazione Ztl;

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di transito e sosta, per tutti i veicoli, compreso i veicoli in possesso di regolare permesso Ztl, eccetto i mezzi preposti all’allestimento della manifestazione “Notte visibile 2019″, nel centro storico di Grosseto, in piazza Martiri D’Istia, e in piazza Baccarini;

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compreso i veicoli in possesso di regolare permesso Ztl, eccetto gli eventuali mezzi a servizio della manifestazione, nel centro storico di Grosseto in piazzetta Monte dei Paschi;

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compreso i veicoli con regolare permesso Ztl, eccetto i mezzi preposti all’allestimento della manifestazione, nel centro storico di Grosseto in piazza Socci (a destra del monumento);

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compreso i veicoli con regolare permesso Ztl, eccetto gli eventuali mezzi a servizio della manifestazione, nel centro storico di Grosseto in via Chiasso Degli Zuavi, nel tratto compreso dal civico n. 4 e all’angolo “Claudio Amerighi”;

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compreso i veicoli con regolare permesso Ztl, eccetto i mezzi preposti all’allestimento della manifestazione, nel centro storico di Grosseto in piazza Pacciardi (lato adiacente a via Colombo), nel tratto compreso dal Largo Carlo Gentili e lo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone con impedite o limitate capacità motorie.

Il link all’ordinanza: http://www.comune.grosseto.it/jEntePubblicazioni/ControllerAtti